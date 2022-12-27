На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати справжній, м’який і соковитий, трішечки тягучий, ультрашоколадний Брауні.
"Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті. Рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості. Але ще й простий!", — радить Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
200г 70% чорного шоколаду
200г вершкового масла 82.5%
180г коричневого цукру
4-5г середньої морської солі
3 шт куряче яйце
70г звичайного борошна
35г гарного какао-порошку
70-100г білого або молочного шоколаду
100-150г підсмажених горіхів
Чорний шоколад ламаємо на шматочки, додаємо вершкове масло і топимо на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком. Яйця перемішуємо з цукром (не збиваємо), щоб цукор розчинився, додаємо до шоколаду та перемішуємо. У миску з сумішшю додаємо просіяні через сито борошно і какао, перемішуємо.
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Далі зірка "Мастер Шеф" додає горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішує, щоб шоколад залишився шматочками. Потім він додає сіль, досить швидко мішає й одразу поміщає суміш у форму для випікання.
"Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом. Ставлю в духовку на температуру 200 градусів.❗️Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4-5 см, як у мене, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 см і у вас вийшов не товстий шоколадний шар-2 см то випікаємо 9-10 хвилин (краще менше). Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м‘якенький всередині, як живий, він такий повинен бути! Зверху має бути легка суха скоринка. 😋Дайте Брауні охолонути. Можна у холодильнику. Нарізайте шматочками, подавайте з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом влітку та пам'ятайте, що найкраще він смакує при кімнатній температурі", — додав шеф-кухар.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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