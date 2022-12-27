На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати справжній, м’який і соковитий, трішечки тягучий, ультрашоколадний Брауні.

"Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті. Рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості. Але ще й простий!", — радить Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

200г 70% чорного шоколаду

200г вершкового масла 82.5%

180г коричневого цукру

4-5г середньої морської солі

3 шт куряче яйце

70г звичайного борошна

35г гарного какао-порошку

70-100г білого або молочного шоколаду

100-150г підсмажених горіхів

Чорний шоколад ламаємо на шматочки, додаємо вершкове масло і топимо на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком. Яйця перемішуємо з цукром (не збиваємо), щоб цукор розчинився, додаємо до шоколаду та перемішуємо. У миску з сумішшю додаємо просіяні через сито борошно і какао, перемішуємо.

Далі зірка "Мастер Шеф" додає горіхи та подрібнений білий шоколад, швидко замішує, щоб шоколад залишився шматочками. Потім він додає сіль, досить швидко мішає й одразу поміщає суміш у форму для випікання.

"Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом. Ставлю в духовку на температуру 200 градусів.❗️Якщо форма прямокутна і товщина виробу 4-5 см, як у мене, достатньо буде 15 хвилин, а якщо форма звичайна кругла 24 см і у вас вийшов не товстий шоколадний шар-2 см то випікаємо 9-10 хвилин (краще менше). Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м‘якенький всередині, як живий, він такий повинен бути! Зверху має бути легка суха скоринка. 😋Дайте Брауні охолонути. Можна у холодильнику. Нарізайте шматочками, подавайте з ягодами, збитими вершками й ванільним морозивом влітку та пам'ятайте, що найкраще він смакує при кімнатній температурі", — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.