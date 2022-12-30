Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Нещодавно співачка їздила в Пакистан, де дала серію концертів, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка, а потім нарешті возз'єдналася з родиною.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кадри закулісся зйомок свого нового кліпу. Зйомки проходили під час вимкнення світла прямо в палаці сімейства. Режисерка Олена Вінярська в кадрі росйською мовою роздає команди Камалії, Мохаммаду Захуру та їх донькам, які сидять на дивані у вітальні з дорого-багатим інтер'єром: із величезним каміном, колонами, позолотою і т.д.

"Українці з будь-якої ситуації знайдуть вихід! Бо Українці -незламні 💪🏻💛💙 Знімаємо відео вдома, біля каміну і генератор нам в поміч!", — написала Камалія під відео.

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