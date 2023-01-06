Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який нещодавно вчетверте одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на різницю у віці 28 років. А нещодавно у пари з'явився син Михайло, який для співака став четвертою дитиною, а Каті першою. Репяхова, як і зоряний чоловік, активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Репяхова показала хейт із боку однієї з фолловірок.

"Дівчата, ну давайте щиро говорити, приємніше, коли люди одного віку, і це не образа, це спостереження, і це псує суспільство, коли дідусі з молодими дівчатами. Так не повинно було, це некрасиво, це просто відстій. Огидно, навіть уявити , Що дідусь спить з молодою, а що вона там витворює для нього, то взагалі уявити жахливо ", - написала фолловерка.

"Хтось вважає, що може судити життя інших людей, ще й фантазувати, що я витворяю", - відповіла Катя Хейтерка.

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