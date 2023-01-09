Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка відверто розповіла, які проблеми її спіткали останнім часом, та зробила важливе оголошення.
"Іронія наше все. Рік розпочався «як треба»!😅
🖇29-го грудня вперше в житті розпочалася алергія (поки не можу з‘ясувати на що, напевно на все й одразу🤪)
🖇31-го з 22:00 до 02:00 сльози текли так, що маленьке відерце точно наплакала.
🖇6-го січня злягла з температурою та з всіма ознаками застуди.
Не знаю… хто пише сценарій мого життя, але сценариста треба негайно замінити!", — зізнається Катерина Кухар.
Вона також зробила українцям цікаву пропозицію, оголосивши кастинг.
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"❗️❗️❗️Увага! Проходить кастинг. Шукаю креативного фантазера-письменника з гарним почуттям гумору, sometimes… чорного, альтруїста, мрійника, щоб не з’їхати з глузду. Creative person спроможну на дива, яка має навички комунікації з небесною канцелярією щодо зміни. З нескінченим світлом всередині та вірою у добро. Щоб життя з фільму жахів перетворилося хоча б на мелодраму. CV чекаю на пошту. Чи знаєте таких? )) Святого Миколая одразу викреслюємо, він вже був… поки не впорався.🤫", — пише балерина.
Катерина Кухар також жартома додала, що їй, напевно, треба трішечки обмежити перебування з дітьми.
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.