Телеведучий Володимир Остапчук розповів, як почувається, звернувшись за допомогою до українців.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, але з літа перестав разом з нею з'являються. Вже восени стало відомо про розлучення пари, але поки що Володимир і Христина офіційно не підтверджували це. При цьому пара перестали стежити один за одним в Інстаграмі.

А цього разу Володимир показав, як почувається, поділившись новим фото у сторіс. На фото можна побачити Остапчука під ковдрою, а також тацю з їжею та градусником.

"Завдання, сплю цілий день, температури немає, втома та ломота, болить горло, але соплів немає. Що в мене?", - написав Остапчук.

А раніше Володимир вибачився перед своєю колишньою дружиною.

"Багато питань про Олену, дітей та наші нинішні відносини

я наробив багато дурниць

є речі, які не слід говорити чи робити, ніколи і нікому

мені за них прикро та соромно, але це був я

тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - написав Остапчук.

Нагадаємо, Остапчук після розриву з Гірником несподівано згадав про першу дружину

А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення змінив інтонацію стосовно першої дружини.

Також Politeka писала, що колишня Остапчука одержала порцію неприємних коментарів, але вирішила відповісти