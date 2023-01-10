Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, але з літа перестав разом з нею з'являються. Вже восени стало відомо про розлучення пари, але поки що Володимир і Христина офіційно не підтверджували це. При цьому пара перестали стежити один за одним в Інстаграмі.
А цього разу Володимир показав, як почувається, поділившись новим фото у сторіс. На фото можна побачити Остапчука під ковдрою, а також тацю з їжею та градусником.
"Завдання, сплю цілий день, температури немає, втома та ломота, болить горло, але соплів немає. Що в мене?", - написав Остапчук.
А раніше Володимир вибачився перед своєю колишньою дружиною.
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"Багато питань про Олену, дітей та наші нинішні відносини
я наробив багато дурниць
є речі, які не слід говорити чи робити, ніколи і нікому
мені за них прикро та соромно, але це був я
тому відповідальність за них несу я сам повністю і ще довго нестиму", - написав Остапчук.
Нагадаємо, Остапчук після розриву з Гірником несподівано згадав про першу дружину
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення змінив інтонацію стосовно першої дружини.
Також Politeka писала, що колишня Остапчука одержала порцію неприємних коментарів, але вирішила відповісти