Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка перемагала на шоу "Маска". Зірка після повномасштабного вторгнення зайнялася активною підтримкою України. При цьому зірка після повернення Олі Полякової до країни вирішила опублікувати посаду, що іронізує.

"Бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були півроку за кордоном. Як кажуть – краще пізно, ніж ніколи)) Дякую, що дали нам трошки відпочити. З – сарказм", – написала Огневич.

В останньому ж випуску "Дорослих дівчаток" Маша Єфросиніна та Оля Полякова жорстко пройшлися однією співачкою, яка їх цькувала, натякаючи на Злату Огневич.

При цьому Єфросиніна згадала, як ця співачка постійно просить розмістити релізи на свою пісні, і навіть просила підтримки в голосуванні на Нацвідбір на Євробачення, коли обирали суддів конкурсу.

Очевидно, Огневич побачила новий випуск від Полякової та Єфросиніної, тому зробила нове сторіс.

"Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це насамперед думки. А вони лише у вашій голові", - написала Злата.

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