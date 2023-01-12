Для неї виліт із шоу був очікуваний, тому що для реального життя тих емоцій, які відчувала вона та Алекс Топольський , було недостатньо для побудови чогось серйозного.

Після знайомства з батьками в 11 випуску головний герой "Холостяка" Алекс Топольський відпустив одразу двох дівчат - Марину та Сашу Погорєлову. Остання зізналася, що не шокована. Це рішення Топольського було для неї цілком очікуваним. Крім того, у своєму Інстаграмі Погорєлова зізналася, з яким страхом зіткнулася на "Холостяку".

Дівчина зізналася, які почуття відчувала до Алекса Топольського. Зокрема, вона чесно заявила, що чоловік їй справді подобався. Тому їй завжди було замало спілкування з ним.

"Мені було всього мало. Мало уваги, мало побачень, мало часу проведеного разом. І я відчувала як потроху згасаю. Я думаю, будь-яка дівчина мене зрозуміє, адже коли людина тобі подобається, хочеться проводити весь час разом, а тут треба було ділити все з іншими дівчатами", - наголосила Саша Погорєлова.

Для неї виліт із шоу був очікуваний, тому що для реального життя тих емоцій, які відчувала вона та Алекс Топольський , було недостатньо для побудови чогось серйозного.

Саша Погорєлова також уперше розповіла, що з першої появи на проекті зненацька зрозуміла, що боїться камер. Тоді Алекс її не підтримав і не заспокоїв, навпаки підкреслював сором'язливість дівчини. Та показав себе не з кращоко боку.

"Я завжди максимально відкрита, не сором'язлива і в мене був досвід публічних виступів. Але на шоу, щоразу, побачивши камеру, мене тригерило. Алекс, на жаль, не зміг підтримувати мене в ці моменти. Іноді він навіть наголошував, що я нервуюсь. . Це мені не дуже подобалося", - зізналася Саша Погорєлова .

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