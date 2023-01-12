Відома українська виконавиця Тіна Кароль показала знімки з нової фотосесії, зробленої у Києві під час відключення світла.

Популярна виконавиця Тіна Кароль цього разу презентувала цікаві фото, які вразили шанувальників. Зірка відзняла нові кадри під час поїздки до Києва і вибрала для цього зухвалий образ.

На нових знімках артистка постала у трендовому синьому пальті від українського бренду AMG та з мокрим волоссям.

«Крізь важкі часи та війну водночас наш обов'язок — бути ВЖЕ на висоті в усьому. Творити, надихати, бути креативними. Наша місія, крім захисту Батьківщини, відкрити світові нову державу, де все досконало. Від суспільства до сервісу. Решту ми відбудуємо. Я люблю нашу країну та наш світ у ній», — написала Кароль.

У мережі висловили свою думку:

«Доброго ранку, називається 😍; Чи можна бекстейдж цієї зйомки?); Найкраща😍; боже як дихати 🫠; Вільні, непокорені;

Я закохана по вуха 🥵; Красуня, досконала, сучасна жінка, мрія сотень кавалерів, спокуситься для зрілих та молодих чоловіків та хлопців. 😍; Я забула, як дихати».

Під час війни Тіна не перестає дивувати шанувальників своїми образами. Причому артистка віддає перевагу класичним образам і уникає непотрібної відвертості та відкритості на кадрах.

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