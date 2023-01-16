Популярна актриса Ганна Саліванчук нещодавно похвалилася, що здобула проби вперше за дев'ять місяців. Перед початком роботи вона вирішила відпочити із сім'єю на курорті, тому ділиться цікавими кадрами.

«Світ – це коли ні в кого не стріляють та нікого не вбивають. "Справедливий світ" - це коли наша сторона отримала те, чого домагалася.

Можна брати міста та вигравати битви, але не можна підкорити весь народ. Ми не можемо врятувати світ, не змінивши його.

Ми прагнемо миру, тому що знаємо: світ – це той клімат, у якому може бути свобода» - пише Саліванчук.

«Казково і дуже добре! 😍; Казково і красиво, але одні живуть як у казці, а інші виживають у пеклі, і завдяки їм живуть як казці стоїть пекло щоб не дійшло до інших не зрозуміти тих пекло пройшли а інші просто живуть на своє задоволення. По-моєму, зараз не потрібно демонструвати, як тобі круто живеться, всі так не можуть жити».

Нагадаємо, артистка вирушила на затяжний відпочинок із дітьми, але звично без чоловіка. Раніше Ганна також зазначила, що з ним вона зустріла Новий рік, після чого чоловік поїхав працювати до Києва.

Сама Ганна веселиться на відпочинку з синами і всіляко хвалиться, як проводить час.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному