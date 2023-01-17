Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 327 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що станом на вечір 16 січня 40 людей вважаються жертвами влучання російської ракети в житловий будинок Дніпра. З’явилося ще одне відео «прильоту» по будинку (відео 1), де видно пряме влучання.

Серед жертв - 17-річний Максим Богуцький (фото 2). Сиротами стали двоє переселенців з Нікополя. В будинку загинули їхні батьки. Діти в момент удару були на вулиці (фото 3). Батьків «дівчини з уламків будинку» Анастасії Швець (фото 4) знайшли мертвими під уламками будинку. Однорічну дитину і чоловіка поки останньої врятованої жінки не знайшли серед живих (фото 5).

Марічка Падалко також показала історію «жовтої» кухні з Дніпра: незадовго до трагедії на ній святкували дитячий день народження. Від ракетного удару загинув тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина з доньками перед вибухом вийшли до магазину (відео 6).

Українські бійці вразили за добу три склади та пересувні пункти росіян в Соледарі. Відео показав військовий на псевдо «Мадяр» (відео 7).

Вночі ракетами С-300 росіяни обстріляли Запоріжжя (відео 8).

Близько 100 українських військових прибули до США, щоб розпочати навчання на системах ППО «Петріот».

Ведуча також нагадала, що 16 січня в Україні був День пам’яті захисників Донецького аеропорту (відео 9).

З-під завалів будинку в Дніпрі витягли клітку з шиншилою (відео 10). Пізніше з’ясувалося, що господарка теж вціліла.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.