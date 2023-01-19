Дружина телеведучого Григорія Решетника поділилася з шанувальниками сумними новинами, їхні діти захворіли. Як розповіла в Instagram-stories Христина Решетник, вони не спали всю ніч. Спочатку піднялася висока температура, яку вона зовсім не могла збити, а потім додалися інші симптоми.

Христина Решетник розповіла, що спочатку захворів їх із Григорієм страшний син – Іван. Буквально через день до нього приєдналися і його молодші брати – Дмитро та Сашко – які також злягли з застудою.

"Спочатку захворів Ванюша, а вже сьогодні до нього підключилися ці двоє. Як же я не люблю цей період хвороби - навколо і так нон-стоп", - розповіла Христина Решетник.

Схвильована мати трьох синів також опублікувала знімок своїх молодших синів. На ньому можна побачити замучених та сонних хлопчиків. Хоча на другому фото вони спробували посміхнутися Христині.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. Він є провідним шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Разом із дружиною Христиною Решетник ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.