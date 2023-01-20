Раніше головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський опублікував фото, на яких іронічно просить Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак. Після цього дівчина вирішила у відповідь у мережі висловитися "на повну".

Саша вирішила висловитися, що спочатку довгий час не знала, як виглядати на проекті, як поводитися і що говорити. При цьому вона додала, що тоді визначила для себе, як виглядатиме для інших.

Тепер вона хоче бути собою і розповісти про особисте, про те, що замовчала і чому так поводилася.

«Коротко: ви всі хворі і вам потрібно зцілитися, і подякуйте мені за те, що я вас ще розважала; Сашко, чому говориш мовою агресора?;

Багато людей забувають, що це все шоу вже рік йде, стб монтує, роблячи кожному свій образ; Краще б ці відео не завантажувалися! Говори українською! Гидко слухати, я відписуюсь.

Олександра, у вас талант свої недоліки в характері і вашу стервозність покривати комплексами інших, у вас усі неправі та хворі крім вас, раджу звернутися до психолога та зробити проблеми з дитинства, які, на мою думку, впливають на ваше майбутнє».

Також вона звернулася до Алекса Топольського та посміялася над його рівнем української мови, давши пораду завантажити новий перекладач, а також вона не розуміє, що Алекс справді намагався сказати на своїй сторінці.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.