Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ольга разом із колегою Володимиром Ярославським зайнялися організацією благодійних вечерь. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де цього разу відповіла на незвичне запитання.

"Олю Петрівно, звідки у вас той целюліт?", - Запитав фанат у директі.

"Ви ще питаєте)) Звідти, звідки і у всіх", - написала у відповідь Оля і показала себе поряд зі смачною стравою, яку їй потрібно було скуштувати.

Після цього Оля розповіла про своє емоційне самопочуття.

"Ви, люди поруч і робота з психологом дали мені зрозуміти, що всім і так болить. А я ще додаю зі свого боку. Тому вирішила чи нести щось корисне та смачне у світ через інсту, чи краще видалити сторінку", - написала Мартинівська.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" звернулася за допомогою до українців після трагедії.

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