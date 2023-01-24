Відома співачка Тіна Кароль вирішила показати, чим продовжує захоплюватись незалежно від концертної діяльності. Як відомо, артистка активно займається йогою, спортом та цікавиться різними практиками.

37-річна Кароль активно взялася до спорту. У себе в соціальних мережах вона показує свої тренування та незвичайні захоплення, намагаючись з минулого року більше показувати особисте. На цей раз співачка показала, як стоїть на цвяхах. Відео вона опублікувала у Телеграм-каналі.

"Це моя трансформація у спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією - стійкою на цвяхах, до якого я прийшла цього року. Це боляче" - говорила ще рік тому Тіна.

«Красуня люблю тебе сонце; Прекрасна🥰❤️; Красуня 😍; Найкраща! Любимо тебе 🫶🏻; Дуже хороша; А можна ще трохи архівчику 😍

Тіна кинь ще кружечок 🥹🫶🏻🥹; Я на своє інше з'їла в Макдональдсі все що було, також Тіна; Доброго вечора, розкажіть більше як харчуєтеся, як так схудли, ви писали що інсулін причина того що не худнеш, розкажіть про це більше будь ласка.

Тіна – це приклад сильної жінки, талановитої співачки! Красуня!».

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