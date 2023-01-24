Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який займається проектом "Холостяк". Зірка одружена з красунею Кристиною, яка йому народила вже трьох синів. При цьому пара не приховує, що хоче ще мінімум одну дитину – дочку. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу дружина Решетника вирішила побалакати з фанатами.

"Можете питати", - написала Крістіна у публікації.

"А хотілося б ще дівчинку?" - запитав фанат.

"Дуже, я вірю, що буде. Коли бачу зараз малюків у когось, одразу ж питаю у Грицька - коли?", - написала Крістіна.

А до цього дружина Решетника розповіла, чи збирається виїжджати з України.

"Ні, звичайно. Тут наш будинок. Ми прожили з сім'єю вже рік під ракетами, бомбами, сиренами, шахідами, виплакали всі сльози, стали сильнішими, зрештою, ми просто звикли до всього. Ми стали сильнішими, а наші діти - доросліше. Це наш дім! Ми ​​віримо у перемогу і в наших військових. Відчуваємо необхідність у нашій присутності тут", - написала Христина.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник висловився про розлучення Квіткової та Добриніна

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