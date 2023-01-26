Маша Єфросиніна емоційно висловилася, як змінюється ставлення до людини через статус та вчинки.

Як пише Politeka.net , популярна українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися про те, як статус людини та її вчинки змушує нас змінити до неї своє ставлення. Ведуча опублікувала також кадр із Володимиром Зеленським, висловивши свою думку.

«Достатньо природна складність переходу на «ти» в людському спілкуванні. І досить дивним може бути перехід навпаки – з «ти» на «ви». Але у Вашому випадку, пане Президенте, він абсолютно закономірний.

Сьогодні Ви – це обличчя сили та єдності нашого Народу. Сьогодні Ви – уособлення нашої Незламності. Ви – це лідер країни у найстрашніші часи. Ви тримаєтеся, тримаємось і ми!» – написала ведуча.

У мережі також висловили свою думку:

«Найкращий наш президент! Ми всі за нього та за ним! Здоров'я, сили, мужності та звичайно ж перемоги! Тому що він найкращий з усіх! Справжній та мужній із Азовської сталі;

Президент, на який чекала Україна 30 років; Та й є, давно думала про це. Колись був Вова та Зеля, а тепер його справи показали, що він Володимир Олександрович».

Раніше Єфросиніна поділилася фотографією зі своєю мамою.

"Я поїхала в самостійне життя, коли мені було 16 років. І ось через двадцять п'ять років я вперше знову живу з мамою:)) але без неї я б нізащо не впоралася. Вона забрала на себе купу клопоту Сашком, і дала мені можливість надалі присвячувати себе важливим справам".

Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.

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