Співачка, актриса, модель та волонтер Даша Астаф'єва не так часто ділиться новими кадрами в Інстаграм, як раніше. Проте кожне фото зірки бурхливо обговорюють у мережі та пишуть їй багато коментарів.

На цей раз Даша Астаф'єва поділилася несподіваним кадром, на якому позувала разом із Віталієм Кімом. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім позував на кадрі разом із Дашею, здивувавши її шанувальників.

"Ніколи не знаєш, де зустрінеш легенду" - пише Даша.

Також Даша Астф'єва поділилася пам'ятним фото після зустрічі із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон. Чоловік отримав серйозні травми, а також потребував серйозного та тривалого лікування, він уже встиг стати героєм.

«Ми запам'ятали це знайомство. І хочу, щоби ці фото залишилися тут. Серед нас мають бути світлі люди. Краще за нас. І навіть якщо далі й надалі сумніви в цьому збільшуються» - пише Астаф'єва під кадром з українським героєм та захисником.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .