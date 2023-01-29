На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як сповільнити старіння.

"Старіння, на жаль, не уникнути - це природа людини, але ж ти не здаєшся і гуглиш мережу про способи порятунку своєі шкіри, щоб по можливості таки подовжити її молодість та красу. Залежно від генотипу та фенотипу шкіри, старіє кожен по-своєму. При чому якщо генотип дістається нам від батьків і поміняти його не можна, то фенотип - це власне те, які умови кожен для себе створює", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" пояснила, що фенотип — це сукупність всіх ознак і властивостей організму, які виявляються в процесі індивідуального розвитку в даних умовах і є результатом взаємодії генотипу з комплексом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

Фахівці виділяють 5 типів старіння людини, для кожного з яких характерні певні зміни і, відповідно, за потреби мають бути своєчасно задіяні різні способи корекції: втомлений, дрібнозморшковий, м'язовий, деформаційний і комбінований.

Аби сповільнити старіння, Марина Боржемська радить переглянути харчування, додати спорт та подбати про антистрес.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.