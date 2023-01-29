Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр підбив підсумки паризького тижня кутюр і назвав своїх фаворитів, а також головні розчарування.

"1. Viktor & Rolf. Це просто повний відліт! Від ідеальних «суконь принцес» до моделей з незвичайними формами та конструкціями. Дуже видовищно, хоч у музей виставляй!

2. Jean Paul Gaultier. Тут гарно все! Цю колекцію для Жана-Поля Готьє розробляв дизайнер Хайдер Акерман і, мушу визнати, що колекція видалася неймовірною! Витягнуті та строгі силуети, пір’я, вкорочені жакети, неймовірна вишивка — ВАУ одним словом!

3. Schiaparelli. Колекція, яка вже наробила багато галасу! Ну що сказати, дуже екстравагантно та сміливо! Дизайнер Деніел Роузберрі доповнив наряди своєї коллекції серією штучних відрублених голів тварин. І, авжеж, не обійшлося без фірмового почерку Schiaparelli — золота, дуже багато золота. Вражає!", — пише Андре Тан.

Також, вже не у рамках кутюру, за словами дизайнера, зараз у всіх на слуху бренд Mugler зі своєю екстравагантною колекцією від дизайнера Кейсі Кадуалладера, в якій показали багато мережива та шкіри.

"А щодо розчарувань, то це Chanel і Dior — взагалі не вразило, у такому навіть не ховають вже. *у кінці в каруселі залишив для вас трохи фана з тиждня кутюр — здається, що модель нехило так перенервувала. Що з нею сталося, так і залишається секретом 😅", — додав Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан показав, який верхній одяг буде актуальним цієї зими, а що носити не варто.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.