Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати спагеті карбонара.

"Справжній автентичний рецепт без міфів і прикрас! Ця страва буде, як смакова подорож в Італію. Головне дослухатися моїх порад 🤗 Між експертами можуть бути суперечки щодо сиру, втім я раджу спочатку Пармезан, а потім вже потроху переходити на Пекоріно. Вершків категорично не має бути! Ми робимо такий соус, який буде їх нагадувати! Запам’ятайте, якщо в закладі дають пасту з вершками - треба обирати інший заклад 😉", — наголосив Володимир Ярославський.

На одну велику порцію нам знадобляться:

-120г спагеті

-60-70г гуанчале або панчета без шкірки (можна взяти просто копчений бекон)

-40-60г тертого сиру пармезан

-1 ціле яйце

-чорний перець

"Починаємо процеси паралельно - смажимо гуанчале (в’ялена щока) та готуємо спагеті. Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте - трохи твердуватими та щільними всередині, так смачніше і краще для організму, як виявляється.❗️Якщо ви зливаєте воду, залиште трохи на потім! На сковороді обсмажуємо нарізану гуанчале і додаємо чорний перець, по готовності знімаю пательню з плити, а потім окремо бекон з пательні", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Окремо виделкою змішайте в супниці яйце і пармезан та додайте трохи жиру з пательні.

"Готові спагеті поміщаю на пательню, ставлю на маленький вогонь, додаю перемішане яйце з сиром і добре перемішую спагеті, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус!❗️обережно❗️тут не нагріваю пательню сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце!", — наголосив Володимир Ярославський.

В кінці додаємо хрумкі смужки гуанчале, перемішуємо і викладаємо на тарілку. Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча, десь 85-83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.

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