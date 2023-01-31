Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився рецептом хрумкої квасолі.

"Квасоля - це якось дуже по-українськи, але ми її використовуємо доволі однобоко. А хочеться так, щоб це був продукт легкої одержимості і великого тренду. Тому я зробив хрумку квасолю. Це як чіпси чи попкорн, але крутіше. Воно таке, що має бути у кафе, бістро, ресторанах, магазинах, барах, серед улюблених снеків, вдома до українського вина чи улюбленого фільму та на вечірках у хіпстерів. Ну одним словом, модний продукт широкого спектру застосування", — радить Євген Клопотенко.

Відваріть 200г квасолі майже до готовності (типу аль денте). Злийте воду та дайте їй повністю обсохнути. 2 ст.л. кукурудзяного крохмалю змішайте з розмарином, меленим часником, сухою цибулею і дрібкою солі. Обваляйте у цьому квасолю і печіть 15 хвилин при температурі 200 градусів.

"Щоб було взагалі вау - зробіть соус тартар. Два яйця вбийте у чашу блендера, додайте 1-2 ч.л. солодкої гірчиці, 1 ст.л. винного оцту чи лимонного соку та почніть збивати, додаючи тоненькою цівкою олію (120-150мл), доки соус не стане густим. Потім додати до соусу дрібно нарізаний солоний огірок, перемішати і поперчити за смаком. А тепер уявіть: берете ви хрумку квасолю, вмочуєте у ніжний соус, відчуваєте весь той об’єм смаків та структур, які маєте відчути за моїм планом і любите це життя ще сильніше", — додав переможець "Мастер Шеф".

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