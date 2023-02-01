На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як просто приготувати голубці.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 капустина (3-3,5 кг)

500 г яловичого фаршу

150 г рису (6 ст. л. з гіркою)

350 мл води (1+3/4 склянки)

4 цибулини (середні)

сіль і перець (за смаком)

олія



Для заливки:

300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)

2 морквини (середні)

2 цибулини (середні)

сіль (за смаком)

вода

цукор

Рис у сотейнику заливаємо водою, солимо та варимо 15 хвилин під кришкою. Потім знімаємо з вогню та залишаємо до повного остигання. Очистіть, наріжте та обсмажте на олії цибулю.

"Візьміть капусту, у центрі зробіть надрізи по колу, наколіть виделкою качан. Налийте у каструлю воду, закипʼятіть і зануріть у неї капусту. Через 2 хвилини крайні листи капусти стануть мʼякими. Розберіть капусту. Відправте по 5-6 шт в цю воду на 1-2 хв для того, щоб вони були м'якими", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

3'єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть та перемішайте.

Розріжте капустяний лист вздовж і заберіть тверду серединку. Покладіть фарш на край листа, заверніть у конус, заправте всередину. Вистеліть капустяні обрізки на дно каструлі і покладіть на них голубці по колу в кілька рядів.

"Для заливки наріжте моркву соломкою та цибулю дрібним кубиком.

Обсмажте їх на олії, посоліть та перемішайте. Додайте помідори у власному соку та перемішайте. Вилийте заправку на голубці. Залийте голубці окропом, щоб вода повністю їх покрила. Якщо томати кислі, додайте у воду трохи цукру. Щоб голубці не піднімалися, накрийте їх тарілкою і притисніть. Готуйте голубці 40-50 хвилин на середній температурі", — додала Єлизавета Глінська.

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