Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що в її житті було два моменти, коли вона серйозно займалася своїм тілом.

"Коли я завагітніла, я набрала 31 кг. Коли почалась війна, я набрала 7 кг. Хоч і не багато, здається, але виглядала я не дуже", — зізнається Ксенія Мішина.

Акторка наголосила, що схуднути в декреті, з маленькою дитиною можливо, і вона довела це на власному прикладі. Вона показала єдину свою світлину з того періоду.

"Дивіться, яка гарна! Тут не дуже видно мої 31 кг, та після пологів я настільки ненавиділа своє відображення в дзеркалі, що в мене немає жодної фото з того періоду", — написала зірка під фото.

"Коротше, кожного дня я садила цього царя в візочок та довгими годинами гуляла з ним, не зупиняючись. Їли ми де доведеться (в парках, на каміннях, на лавках). Засинав він тільки коли візочок рухався. А вже після того, як я перестала годувати, я почала бігати о 6 ранку. Ну і, звісно, дієта. Перестала їсти повністю все борошняне, солодке", — пригадує Мішина.

Так через рік артистка прийшла в свою норму, 49-50 кг, але так і не побачила своїх м'язів, бо не займалася спортом. Зараз Ксенія худне вже за іншою системою та пообіцяла скоро показати результати нової трансформації.

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