Дочка Олі Полякової 17-річна Маша, яка нещодавно показала свого лондонського хлопця, показала, чим із ним займається.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка минулого року вирушила на навчання до Лондона. Полякова зізнавалася, що через початок повномасштабного вторгнення вона втратила дохід, тому навчання дочки було під великим питанням. А нещодавно Маша показала свого нового молодого чоловіка Артура, з яким навчається разом у Лондоні.

Не забуває донька Полякова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу блогерка показала, що готує зі своїм молодим чоловіком на кухні.

"Двоє українців чистять картоплю, ваші ставки, що сьогодні готуватимемо?", - запитала Маша у фанатів.



Як виявилось, пара зайнялася приготуванням борщу.

"Ну я вважаю, що це просто ну... Подивіться, у нього такий червоний колір", - написала Маша.

Після цього Полякова-старша вирішила похвалитися важливим досягненням у своєму блозі. Зірка опублікувала, де Маша готує борщ та зробила підпис.

"Перший Машин Борщ!!!", - гордо заявила Оля у своєму сторіс.

Нагадаємо, донька Полякової похвалилася розкішними видами ВНЗ у Лондоні, де навчається

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