Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила шанувальникам, що знову стала хрещеною мамою та поділилася зворушливими кадрами з церкви.

"Життя переможе🙏Дякую Олесі та Івану за довіру бути хрещеною справжнього козака, який народився у війні. Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим🙏В такі дні ми точно знаємо, заради чого ми йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися. Щоб гралися. Щоб безтурботно бігали у двір до друзів. Щоб не боялися. І не ховалися в підвалах", — пише Лілія Ребрик.

Тепер у акторки є вже 6 похресників.

"Чи гарна я хрещена? Так! Чи скромна? Ні😬 Але люблю кожного. Не так часто бачимося, як хотілося б. Але завжди в моєму серці🙏", — наголосила зірка.

Українці в коментарях діляться своїми історіями та намагаються встановити рекордсмена з кількості похресників. Так, одна з підписниць Лілії розповіла, що є хрещеною мамою для 36 дітей.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.