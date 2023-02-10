Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який покинув свою дівчину заради участі на шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. На проекті гумористу не вдалося перемогти, хоч він і дійшов до фіналу. Після шоу Андрій повернувся до своєї дівчини, з якою нещодавно офіційно оформив стосунки. Не забуває гуморист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сергій показав весільне фото, де був із мамою, привітавши її з днем ​​народження.

"Цього дня народилася народила мене! Такий ось ребус! З днем ​​народження, кохана", - написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не відразу зрозуміла хтось із дівчат мама. Привітання матусі, виглядає топ, нехай усі заповітні бажання збуваються. І перемоги звичайно";

"Так що ж казати, вітаю з 18-ти річчям, дякую за «Рибку», яку народили!";

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам у житті погоди. З днем ​​народження";

"Мамо! Найрідніша людина! Берегиня, порадниця, наставниця. Бережіть своїх мам, цінуйте їх, допомагайте їм. Нехай усі мами будуть здорові та щасливі! З Днем народження вашу маму!".

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