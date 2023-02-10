Співачка Насті Каменських почала рідко публікувати в соцмережах контент, але все ж таки зважилася вийти в мережу і поспілкуватися з шанувальниками.

У мережі ходять чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських. Хоча вони вже кілька разів з'являлися разом на публіці, користувачі мережі звертають увагу на те, що подружжя давно не публікувало спільні знімки. Крім того, співачка почала рідко публікувати у соцмережах контент. Кілька годин тому вона несподівано з'явилася в мережі та вирішила відповісти на запитання передплатників.

Зокрема, багатьох цікавив її емоційний стан і як співачка почувається.

"Зараз важка ситуація для всіх українців. Але згодом ми вчимося бути більш стійкими. Тому я багато часу приділяю своєму психологічному здоров'ю та намагаюся бути в режимі. Поступово починаю виходити із замкнутого стану та роблю, що вмію – творю", - розповіла Настя Каменських . .

Також Настя Каменських наголосила, що нещодавно почала знову займатися у тренажерному залі, адже це дає їй душевне заспокоєння.

"Як багато людей зараз, я випала з режиму і набрала вагу. Але зараз намагаюся повернутися до активних занять, це дуже допомагає мені триматися", - додала вона.

Нагадаємо, учасниця Холостяка та танцівниця Каменських вперше показала вагітний животик.

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