Популярна українська співачка, солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом колективом з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала незвичайне відео та похвалилася важливим досягненням.

Як виявилося, пісня групи Go-A стала саундтреком історичної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунаком у Лондоні. Власне, відео із цієї зустрічі з піснею "Шум" Катя показала у своєму посту.

У підписі до публікації Павленко розповіла: "Наш "Шум" став саундтреком історичної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунаком у Лондоні. Дякуємо Великій Британії за потужну підтримку нашої країни з першого дня російського повномасштабного вторгнення! Разом переможемо!".

Нагадаємо, "Веселий пузатик": Нікітюк показала близького чоловіка, з яким багато що пережила.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в кепці і з косичками з'явилася у берлінському метро та нарвалася на гнів фанатів: відео.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич у компанії молодих чоловіків збентежила українок: "Ви знаєте, чого чекати".