Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист з України, який став чемпіоном світу з латиноамериканських танців. А нещодавно знаменитість став новим суддею "Танців зі зірками" в Україні. А нещодавно стало відомо, що дружина Макса Пета чекає на другу дитину. Не забуває Чмерковський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Макс поділився танцем із дружиною.

"1) Смішно, що ми дочекалися вагітності Пети, щоб почати танцювати разом", - написано було під публікацією.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків та написали коментарі:

"Блін, батьки реально розважаються!";

"Гей, випинай живіт, як Шарна. Гарна!!!!";

"Це круто! Ми хочемо більше ходів Пета+Макс!";

"Люблю це, але ще більше люблю бачити, що ти вагітна! Так що рада за вас усіх";

"Омг це наймиліше!!! І змушує мене плакати, тому що всі ці місяці болю та боротьби за вагітність, і тепер це диво відбувається. Заслужила красуня!!";

"Йому подобається вдавати, що він не хоче цього робити, і як тільки він вплутується в це ... Йому сподобалося!".

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