Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка вшанувала пам'ять свого батька, який пішов із життя 9 років тому, опублікувавши в день його народження зворушливі архівні фото, на яких вона показала себе маленькою та в юності разом із татом.

"Мій любий татко, сьогодні був би твій День народження, але ти тепер мій янгол-охоронець і ось вже 9 років я лише можу роздивлятися наші світлини і згадувати приємні спогади про те, яким було наше життя! Мій рідний, ти навіть не уявляєш, як сильно мені не вистачає тебе, твого сміху, твоїх порад, твого сильного плеча. Коли ми переїхали в новий будинок - перша думка була про тебе. Я так хотіла, аби ти пишався мною, аби побачив мої досягнення, своїх чудових онуків і завжди був поруч. Люблю, пам’ятаю і для мене ти назавжди в моєму серці", — пише Ілона Гвоздьова.

Українці в коментарях підтримали танцюристку:

"Співчуваю… підписуюсь під кожним словом, це сильний біль 😢";

"Так хочеться вірити, що наші рідні нас бачать з неба🙏🏻 в будь-якому випадку пам’ять про них, їх любов завжди в нашому серці, і вони наша сила, хоч і не з нами";

"Світла пам’ять😢🕊".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.