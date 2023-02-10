Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який нещодавно одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. Дружина йому народила первістка – сина Михайла, який для Віктора став четвертою дитиною. Не забуває Репяхова та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.

"Питайте", - написала вона лаконічно.

"Вам чоловік машину купив чи самі заробили?" - запитав фанат.

"Ну як вам сказати. Першу машину мені купив чоловік. Смарт 99-го року за 3 тисячі доларів. Через рік я сказала, що хочу новий смарт. Ми взяли гроші, які разом заробили в турі і купили новий смарт за 8 тисяч доларів. ", - написала Репяхова у відповідь.

"А два роки тому ми продали нерухомість, на яку я відкладала з концертів, які робила ВП і ми купили мені вже Тойоту. Тому я не знаю, як рахувати. Якби я не робила тури, відкладати було б нізвідки", - написала на наступний зоряний сторис.

"Скільки років уже їздили за кермом?" - запитав ще один фанат.

"З цього дня)", - написала Репяхова та показала публікацію з автомобілем від 22 березня 2018 року.

Нагадаємо, молода дружина Павлика поскаржилася на стан здоров'я маленького сина .

А ще Politeka повідомляла, що дружина Павлика влаштувала йому несподіваний сюрприз, коли вони залишилися вдома лише вдвох.

Також Politeka писала, що дружина Павлика розповіла, як після скандалу відбувається її спілкування з колишнім чоловіком.



