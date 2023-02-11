На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати французький десерт під зазвою "Плаваючий острів" або "Іль Флотан" — це заварний крем "Англез" у поєднанні зі швейцарською меренгою.

Для крему "Англез" нам знадобляться такі інгредієнти:

300 мл вершків (1,2 скл, 30-35%)

300 мл молока (1,2 скл. )

1/2 стручка ванілі

100 г жовтків (5 шт.)

40 г цукру (1,5 ст. л. з гіркою)

Для швейцарської меренги:

150 г білка (5 шт.)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

цедра лимона

1 ч. л. лимонного фрешу

Спершу готуємо крем. Змішайте жовтки із цукром, додайте молоко, вершки, насіння ванілі та перемішайте. Поставте суміш на середній вогонь і при постійному помішуванні доведіть до температури 82-83 С або до появи перших бульбашок. Важливо не доводити масу до кипіння. Зніміть суміш із вогню, процідіть через сито. Накрийте плівкою і заберіть у холодильник на 8-10 годин.

Для меренги зніміть цедру з лимона, додайте цукор, білок, лимонний фреш і перемішайте. Поставте суміш на парову баню, на повільному вогні і при постійному помішуванні доведіть до температури 60-62С - цукор повинен розчинитись. Зніміть суміш із бані, процідіть через сито та збийте до стійких піків.

В кінці збираємо десерт. Налийте в глибоку миску крем "Англез", викладіть зверху меренгу у вигляді острова. Обпаліть меренгу за допомогою газового пальника. Задекоруйте ягодами або горіхами.

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