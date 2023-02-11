Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася спокусливими фото та відео "з минулого життя".
Мабуть, Даша вирішила згадати свій розкішний відпочинок на Мальдівах до війни. На кадрах вона позує в спокусливому бікіні і демонструє приголомшливу розтяжку та ідеальну фігуру.
У підписі до публікації Ульянова жартівливо написала: "Перед вами блогер, який нічого не показує. З минулого життя. Хочу сказати одне: Мальдіви – це не нудно, це кохання з першого погляду. Ps: рідкісні фото не в оверсайзі".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами:
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"І як там може бути нудно? Це такий кайф, єднання з природою та самим собою! Ідеальне місце для відпочинку! Люблю".
"Ну, ви класна".
"Естетична краса!".
"Прекрасний вибір".
"Третє фото вогонь".
"Ми в цьому готелі були рік тому".
"Яка ви чудова".
"І я хочу на Мальдіви!"
"Це розкішно".
"Як гарно".
"Це моя мрія".
"Красуня".
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