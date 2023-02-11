Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася спокусливими фото та відео "з минулого життя".

Мабуть, Даша вирішила згадати свій розкішний відпочинок на Мальдівах до війни. На кадрах вона позує в спокусливому бікіні і демонструє приголомшливу розтяжку та ідеальну фігуру.

У підписі до публікації Ульянова жартівливо написала: "Перед вами блогер, який нічого не показує. З минулого життя. Хочу сказати одне: Мальдіви – це не нудно, це кохання з першого погляду. Ps: рідкісні фото не в оверсайзі".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами:

"І як там може бути нудно? Це такий кайф, єднання з природою та самим собою! Ідеальне місце для відпочинку! Люблю".

"Ну, ви класна".

"Естетична краса!".

"Прекрасний вибір".

"Третє фото вогонь".

"Ми в цьому готелі були рік тому".

"Яка ви чудова".

"І я хочу на Мальдіви!"

"Це розкішно".

"Як гарно".

"Це моя мрія".

"Красуня".

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