Популярна українська виконавиця щодня показує, як веселиться на роботі, чим займається у Києві та в яких проектах планує брати участь. Також часто Полякова нагадує про досить сміливі образи.

Цього разу на своїй сторінці у Тік-Ток артистка похвалилася досить яскраво у улюбленому стилі. Сукня з вирізами, акцентом на талії та пишних формах знову привернула увагу до мережі.

Артистка не стала коментувати свій образ, раніше просто розповівши, що взяла участь у зйомках нового шоу.

«Ідеальна як завжди; добре постаралася; Неймовірна, неперевершена, прям топ красуня 😊❤️; Неймовірна🥴✨🤍!; Олечка привіт😁;

Взагалі найшикарніша жінка абсолютно у всьому! Моя мрія🥰; Теж хочу кухню з подіумом; Бабуся вогонь 🥰😅🔥; Мама принцес 😎 Шикарна; ну млинець, ця фігура 🥰» - відповідають у мережі.

Як відомо, 44-річна Полякова довгий час приховувала свій справжній вік, активно працює над собою, щоб мати молодший вигляд і часто робить на цьому акцент.

При цьому артистка показує у мережі також і походи до косметолога.

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