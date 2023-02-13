Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала ефективну вправу для преса та ніг, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі", де увійшла до трійки найкращих танцівниць України. Після цього артистка перемогла на проекті "Танці зі зірками", де її партнером був Ігор Ласточкін. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення Гвоздєва з дітьми на деякий час залишала Україну, поживши в Італії. Але зрештою Ілона повернулася назад, возз'єднавши сім'ю з чоловіком. Якось зірка в інтерв'ю зізнавалася, що в неї чоловік дуже ревнивий.

Не забуває Ілона і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поділитись кадрами, де показала вправу для преса та ніг.

"Вправи для ніг та преса", - написала Гвоздєва у відео.

"Зі мною не замерзнеш і не скучиш", - написала під кадрами знаменитість, які опублікувала в ТікТок.

Фанати встигли поставити сотні лайків під публікацією та написали коментарі:

«Огонь»;

"Супер, так тримати, чекаємо на нові відео з тренуваннями".

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