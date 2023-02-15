За словами українського ведучого Андрія Беднякова, смерть мами у блокадному Маріуполі та знос його будинку надломили його.

Український ведучий Андрій Бєдняков, який став зіркою після травел-шоу "Орел і Решка", народився та виріс в українському Маріуполі, яке перебуває під окупацією російських загарбників. Росіяни забрали життя тисяч мирних жителів і продовжують зносити будинки. Ведучий в інтерв'ю ютуб-канал "Pressing" зізнався, що його будинок росіяни також знищили.

За його словами, смерть мами в блокадному Маріуполі та знос його будинку надломили його. Андрій Бєдняков досі не може відійти від трагедії. Бідняков зазначив, що не соромиться говорити про те, що плаче, згадуючи про це.

"Мене дуже сильно зламало. Знаєш, колись просто хочеться до когось на ручки. Хочеться до мами, щоб вона обняла", - сказав він.

Він також зізнався, що через це у нього почалися проблеми зі сном.

"Мені моє місто сниться кожен день. Практично кожен день. Може снитися 10 днів. Потім 2 дні може не снитися, а потім знову. Я дуже погано сплю. Мені сниться, як я там - як я ходжу, як я хочу знайти тих покидьків. , які там, як я хочу вийти звідти, хочу там щось знайти чи побачити… Мені все це постійно сниться”, – зізнається Андрій Бєдняков.