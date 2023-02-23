Модель, актрису та співачку Дашу Астаф'єву можна по праву назвати однією з найвідвертіших українських артисток. Вона може похвалитися дуже спокусливими формами, які із задоволенням показує на пікантних знімках. Однак її нова фотосесія в Інстаграм вийшла зовсім іншою - жіночною та ніжною.

Даша Астаф'єва зображена на кількох локаціях. Спочатку та позувала на даху висотки, з якої відкривається чудовий краєвид на місто. А потім артиста позувала у старій занедбаній будівлі. При цьому на її обличчі практично немає макіяжу, а волосся зібране в пучок на потилиці.

Під знімками артистка зізналася, що дуже скучила за мирним часом, коли життя було спокійним – без війни.

"Я сумую за мирним часом. Як музикант, який прагне грати, але у нього забрали улюблений інструмент. Знищили всі інструменти у світі. Як той, хто усмішкою вміє відповісти на всі питання і вирішити проблеми, але посміхатися неможливо. Нове краще. Завжди. Але яким болем і випробуваннями викарбовується це нове. Дякую кожному, хто розуміє про що я", - написала Даша Астаф'єва, поділившись наболілим.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.