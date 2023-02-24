Ектор Хіменес Браво зазначив, що такі котлети ззовні і за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця таки є.

Якщо ви любите курячі котлети, приготуйте їх по-новому – із сирною начинкою та зеленою цибулею. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився в Інстаграм рецептом соковитих та корисних котлет, які можуть їсти спортсмени.

Котлети – смачна і проста у приготуванні м'ясна страва. Найголовніше – це зробити вдалий фарш для того, щоб котлети були соковитими та м'якими. Крім того, блюдо можна приготувати з начинкою. Такі котлети ззовні і за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця все-таки є - вони з фаршу, а не цілісного шматка м'яса.

Інгредієнти:

– курячий фарш;

– сіль та за бажанням спеції;

– 100 грамів моцарели;

– листя зеленої цибулі;

– соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування курячих котлет із начинкою за рецептом судді кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво:

Змішуємо курячий фарш зі спеціями та сіллю.

Моцареллу натираємо на тертці, змішуємо зі спеціями та нарізаною зеленою цибулею.

Розділяємо фарш на порції.

Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.

Обсмажуємо у фритюрі до готовності.

Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом з олією, молоком та спеціями.

Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.

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