Якщо ви любите курячі котлети, приготуйте їх по-новому – із сирною начинкою та зеленою цибулею. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився в Інстаграм рецептом соковитих та корисних котлет, які можуть їсти спортсмени.
Котлети – смачна і проста у приготуванні м'ясна страва. Найголовніше – це зробити вдалий фарш для того, щоб котлети були соковитими та м'якими. Крім того, блюдо можна приготувати з начинкою. Такі котлети ззовні і за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця все-таки є - вони з фаршу, а не цілісного шматка м'яса.
Інгредієнти:
– курячий фарш;
– сіль та за бажанням спеції;
– 100 грамів моцарели;
– листя зеленої цибулі;
– соняшникова олія для смаження.
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Спосіб приготування курячих котлет із начинкою за рецептом судді кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво:
- Змішуємо курячий фарш зі спеціями та сіллю.
- Моцареллу натираємо на тертці, змішуємо зі спеціями та нарізаною зеленою цибулею.
- Розділяємо фарш на порції.
- Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.
- Обсмажуємо у фритюрі до готовності.
- Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом з олією, молоком та спеціями.
- Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.
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