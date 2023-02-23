Віктор Павлик записав звернення до українців, розповівши про важливе, поділившись на своїй сторінці.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик – відомий український музикант, який має звання Народний та Заслужений артист України. А кілька років тому Павлик одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою, яка молодша за нього на 28 років. Це не завадило парі і Катя вже встигла народити первістка - сина Михайла, який для Віктора став четвертою дитиною. Малому зараз уже йде другий рік і фанати пари активно почали дошкуляти з питаннями, коли він почне говорити. А зараз зіркова родина перебуває на відпочинку в українських горах. Після цього Віктор вирішив вийти у сторіс Інстаграм, де звернувся до українців.

"Завтра в Яремчі благодійний концерт Kozak System. У другій половині дня", - поділився Павлік із аудиторією.

А до цього Віктор розповів про свій виступ, поділившись кадрами у своєму Інстаграмі.

"Половина туру за плечима.

Дякую вам за ваші серця, за ваші очі, і співи в унісон. Люблю. Ціную. І чекаю на зустріч із Хмельницьким, Франківськом, Чернівцями, Вінницею", - написав Павлик у своєму блозі.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чому не Тернопіль?";

"Дякую за виступ у Львові! Ви неймовірний виконавець і чуттєва та глибока людина. Справжній український артист! Гордість".

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