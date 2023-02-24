На своїй сторінці в Instagram ведучий поділився особистими кадрами, зробленими на самому початку повномасштабного вторгнення рф, за 24-25 лютого.

"24 лютого 2022 року. 5:20. Дзвінок від мого помічника Микити Поваляєва :"Вставай! Київ бомблять!". Я ці слова ніколи не забуду... Ступор від нерозуміння що робити, дзвінок колишній. І тут прикол😀 Я подзвонив Ксю з фразою "Київ бомблять. Вставай. Треба збирати речі, буди малого". Вона сказала "ага" і лягла далі спати😂 І тільки після мого другого дзвінка зрозуміла, що це не сон", — пригадує Слава Дьомін.

Потім два тижні він у компанії ще 10 людей тіснився в двокімнатній квартирі в Києві.

"А далі протягом двох тижнів життя трьох дітей і 8 дорослих в 2-кімнатній квартирі на першому поверсі в будинку з широкими стінами, допомога сім'ям з дітьми і дідусям/бабусям з продуктами, прильот трьох ракет поруч в телевежу, розуміння що це надовго, прийняте рішення вивезти дітей до Львова, дорога в 19 годин і багато інших подій. Але! Вони так і не змогли зламати нас і вже не зможуть. Поки ми - українці, будемо йти вперед, вони залишаться колупатись у власному гівні! А скоро будуть битися в цьому ж гівні, сперечаючись, кому більше гівна дістанеться", — наголосив ведучий.

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

Також Politeka писала, що Слава Дьомін показав підрослого сина і свою бабусю, фото.