Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гросу розповіла про свою хворобу трохи більше. Як можна зрозуміти, Аліна дуже захворіла після початку повномасштабного вторгнення.
"А це вже наступного вечора. Крім всього почався ще й мій особистий рік пекла", - написала зірка, поділившись кадрами з лікарняного ліжка.
"Але я продовжувала бути з вами. Цілий день готуємо для біженців", - поділилася Гросу кадрами з кухні.
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"І намагалася не показувати весь треш мого особистого життя", – продовжили зірка.
"І окрім усіх жахливих, поганих, важких подій та деяких пам'ятних та добрих, я ще готувалася до операції... Екранчик УЗД замалюю, бо не дуже хочу про це говорити", - додала Аліна.
Після цього Гросу показала кадри з Індії, де після складної операції проходила нещодавно реабілітацію.
"А в Індії у мене тиск 85 на 48. Що це за бляха була. Не знаю, чим вони мене там напихали, але зрештою відпустили додому здорову і психологічно і фізично", - розповіла зірка.
Нагадаємо, Гросу після розставання з Полянським оригінально відповіла, чи вільне її серце
А ще Politeka повідомляла, що Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.
Також Politeka писала, що Гросу після переїзду до США зробила українцям несподівану пропозицію