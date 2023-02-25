Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото у незвичайному образі, а у підписі до нього поділилася совими переживаннями.

Як видно, на новій фотографії Наталка зображена в цікавій локації, мабуть, це пляж. Перед камерою вона постала у військовому кітелі з голими ногами. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Денисенко поділилася своїми емоціями у день річниці початку війни:

"Рік війни. Росія - країна терорист, вбивця, мародер, агресор. Україна - переможе! Бачу що всі сьогодні постять свої спогади про війну, і це добре, адже горе треба проживати. Вважаю що ці душевні шрами будуть нагадувати нам і нашим дітям, як треба берегти свою країну! Нам не треба про це забувати. Ще до війни мій чоловік казав мені що вона буде і надовго… Якщо тоді я не вірила, то сьогодні я готова боротися ще, бо знаю заради чого! Не дивлячись ні на шо ми маємо жити далі, тримати себе, вірити і допомагати ЗСУ. Дуже скоро і ми наша країна розквітне щастям, миром і міццю. Не знаю як ви, але я хочу провести цей день в тиші і спокою, робитиму сьогодні монотонні побутові справи, буду відволікатися, а ввечері подивлюся випуск Дмитра Комарова щоб прогорювати все що не прогорювала".

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