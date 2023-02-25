Телеведуча Оля Фреймут сьогодні святкує 41 день народження, з чим її привітала дочка Злата Мітчелл.

Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка стала відомою завдяки ранковому шоу, а потім стала зіркою авторського шоу "Ревізор". Оля має дочку Злата Мітчелл, яку вона народила від британця Ніла. Зараз Фреймут одружена з Володимиром Локотком, від якого роїдала ще двох дітей - Євдокію та Валерія. Старша дочка Злата виросла вже справжньою красунею і навчається у Лос-Анджелесі. Не забуває Мітчелл і про Інстаграма, де цього разу вирішила привітати маму з днем ​​народження.

"З днем ​​народження моє життя. Наставник і споріднена душа Оля Фреймут. Я завжди вдячна тобі за те, як ти мене виховала. Люблю тебе більше, ніж будь-хто, мама", - написала Злата в публікації і показала фото молодої мами.

"Дякую, що довіряла мені все моє життя і показувала мені своїм прикладом, наскільки могутніми можуть бути уява та мистецтво", - продовжила Злата в публікації і показала, де вона ще зовсім маленькою була поряд з мамою.

"Найбільша ікона української поп-культури, і ви мені ніколи не доведете зворотного", - написала Мітчелл і показала свою маму вже одну в стильному образі.

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