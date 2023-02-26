Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також зірка стала одним із голосів у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня". Зірка вирішила розповісти про свого персонажа, якого озвучила.

"Я негативний персонаж. І це мені дуже подобається, бо знаєте, є таке вже звичне амплуа і дуже хочеться завжди за рамки виходити і грати незвичайні ролі. І Кіліна - це така, можна сказати відьма, але вона дуже модна, красива своєю злою красою" . Вона така імпульсивна дуже, енергійна. Мені навіть здається, під час роботи, що це моє альтер его", - сказала Кравець.

"Образ лиходії припав до душі Олені Кравець, актрисі, що подарувала Кіліні свій голос. Адже роль головного антагоніста дозволила їй вийти за рамки свого звичайного амплуа і отримати новий неймовірний досвід", - було написано в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нервово чекаю на цей мультфільм";

"Киліно, звали мою бабусю, мухи не образила у своєму житті, свята людина була";

"Чекаємо з нетерпінням виходу цієї чудової картини. Дякую за ваш талант".

Нагадаємо, донька Олени Кравець із "Квартал 95" вразила кадрами у день свого 20-річчя.

А ще Politeka повідомляла, що Кравець розповіла про свою зустріч із Кімом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що дочка Кравець із "Квартал 95" похвалилася своїм талантом: несподівані кадри