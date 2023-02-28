Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка, яка нещодавно їздила на концерт до Польщі, виклала відео та розповіла про своє досягнення.

Так, у року можна побачити Надю, яка люто грає на барабанах, не помічаючи нічого навколо, а на тлі грає її нова пісня. У кадрі артистка з'явилася у чорних шортах та сірій майці, її волосся розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про мільйони переглядів її нового кліпу "Вотсап": "3 000 000 на ютубі! Я хотіла, щоб "вотсап" сколихнув ваші сердечка, здається, так і сталося. Дякую за перегляди та за перші місця в топ чартах, ви – 💔".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Сильна композиція. Дякую!".

"Сколихнув, не те слово".

"Це неймовірно".

"Щодня на повторі".

"Неймовірна пісня".

"Ми тебе любимо".

"Просто знай, що це – моя улюблена твоя пісня!".

"Дуже красива та душевна пісня".

"Я не можу, як гарно звучать барабани у цій пісні".

"Сподіваюся, що скоро ти заспіваєш цю пісню на концерті на честь нашої перемоги".

"Люблю слухати цю пісню, коли сама вдома чи ввечері у навушниках".

Нагадаємо, "Дуже символічно": Настя Каменських здивувала виступом із відомою польською співачкою.

Як повідомляла Politeka, "Дивіться, як це було": Дорофєєва розповіла, заради чого перервала свій тур Україною.

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