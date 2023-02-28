Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав теплі фото зі своїми зірковими друзями та розповів про благодійний захід за кордоном.

Як виявилося, Юрій разом із співаками Дзідзьо та Олександром Пономарьовим побували в Ізраїлі, де провели благодійний концерт. А також відвідали затишну вечерю з українськими захисниками, які проходять реабілітацію в цій країні. Судячи з знімків, заходи відбулися у теплій дружній атмосфері.

У підписі до публікації Горбунов поділився своїми емоціями: "Наш черговий благодійний концерт і вечеря! Дякуємо Ізраїль, за гостинний прийом! Українці, які проживають не один рік на "Землі Обітованій" в різних куточках, з‘їхалися в Герцліє, на нашу Благодійну вечерю! Зібрали на ЗСУ - більше 21 тис$! А ще мали честь потиснути руку і поспілкуватись з нашим Захисникам, які зараз проходять у Ізраїлі протезування і реабілітацію! Дякуємо вам! Перемоги нам! Слава Україні!".

Нагадаємо, Екс-підопічна Монатіка Ліда Лі в образі з яскравим акцентом підготувалася зустрічати весну: фото.

Як повідомляла Politeka, "Весняний образ": Саніна з The Hardkiss у неоновому костюмі захопила новим дефіле.

Також Politeka писала, що "Дуже нервувала, але…": Квіткова з "Холостяка" зустрілася з військовими та розповіла про свою важливу місію.