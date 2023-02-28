Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами з нової фотосесії, на яких постала в загадковому образі.
Як видно, на нових знімках Даша з'явилася начебто в момент підготовки до фотосесії – на ній чаклують візажисти, поправляючи макіяж та укладання. Перед камерою вона з'явилася в об'ємному чорному вбранні, її волосся розпущене, а у вухах масивні золоті сережки, вона не дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Квіткова написала таємниче послання: "Найбільша людська дурість – страх. Боязнь зробити вчинок, поговорити, зізнатися. Ми завжди боїмося, і тому часто програємо".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
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"Я захоплююся тобою. Ти так змінилася, на краще. Твоя жіночна енергія передається через екран".
"На очах у нас усіх Даша перетворюється на цілком натуральну диву".
"Схоже на якийсь натяк комусь".
"Вау, яка добірка".
"Золоті слова".
"Повністю згодна".
"Кукля Квіткова".
"Неперевершена".
"Така гарна".
"Краса".
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