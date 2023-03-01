Михайло Кацурін проводить вільний час із Надею Дорофєєвою і навіть знайомив її зі своїми дітьми. Тепер стало відомо, як він називає свою кохану.

Київський ресторатор і блогер Михайло Кацурін та відома співачка Надя Дорофєєва перебувають у стосунках і іноді постують спільні кадри. Про романтичні стосунки зіркової пари офіційно стало відомо у червні 2022 року. Наразі співачка дає концерти в Україні, де збирає гроші на ЗСУ. У своєму Інстаграмі бойфренд співачки запостив афішу з концертом і засвітив миле прізвисько співачки.

У березні 2022 року стало відомо про розрив пари Дантес-Дорофєєва. Через деякий час з'явилися чутки про роман співачки та ресторатора Михайла Кацуріна , які згодом підтвердилися. Тим часом Володимир Дантес став зустрічатися із колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Михайло Кацурін проводить вільний час із Надею Дорофєєвою і навіть знайомив її зі своїми дітьми. Тепер стало відомо, як він називає свою кохану.



Під афішею Михайло Кацурін написав: "Надя Солдаут. Просто у людини всі квитки на концерт продані під нуль". Як зізналася сама артистка, тепер ресторатор кличе її так удома: "Мишко почав мене вдома називати Наденька Солдаут".

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