Молода дружина Віктора Павлика показала, як зірковий чоловік шукає собі дівчину у парку, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - успішний український музикант, який взяв за дружину молоду блогерку Катю Репяхову. Пару навіть не збентежила різниця у 28 років, і вони вже виховують спільного сина Михайла. Репяхова, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де цього разу показала чоловіка без брів.

"А брови трохи галузі. Сказав, що в парках ніколи не був. Напевно бреше", - написала Катя і показала дружина, яка випадково поголила свої брови.

"А потім ми вирішили інсценувати цю картину. Багатьом було цікаво, як це виглядає", - написала Репяхова і показала, як Віктор Павлик із їжею стоїть на вулиці та шукає дівчину, піднявши українцям настрій.

А до цього Віктор Павлик розповів про важливий флешмоб. Як пояснив зірка, у такий спосіб він передав привіт для російських окупаційних військ.

Приєднався до флешмобу «Укроборонпрому» з нагоди налагодження серійного виробництва артилерійських боєприпасів калібру 152 мм.

Передав своє привітання окупантам. Ні обіцянок, ні пробачень!

Слава Україні!", - написав Віктор Павлик та показав, як підписує артилерійський снаряд для російських окупаційних військ.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала, як зірковий чоловік залишився без брів.

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