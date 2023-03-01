Співачка Jerry Heil зізналася, через що заплакала, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона - Скасування". А нещодавно артистка спробувала сили на Нацвідборі на Євробачення, але посіла лише третє місце. Не забуває Яна і про ТікТок, де цього разу зізналася, що її зачепило до сліз.

"Знаєте, я мала б знімати якісь дуети з вашими відео під цю пісню, бо мені дуже приємно, що ви її використовуєте. Але я плачу від розчулення, то від болю, коли бачу, що ви опублікуєте. Дякую вам, що слухаєте", - сказала Яна у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Відео де дівчина несе квіти на могилу батька... Плачу";

"Пісня дуже щира її просто неможливо слухати без сліз, вона потрапляє у саме серце. Дякую вам, що творите такі пісні";

"Цей трек мене зачепив до глибин душі, дуже підходить під наші реалії";

"Ми дуже раді, що у нас в Україні такі чудові та талановиті артисти як ви";

"Дякую за ваш талант. Чекаємо на повну версію!";

"ця пісня викликає сльози на очах, хоча я розумію лише кілька слів, почуття передано";

"красива пісня, хочеться вірити у такі почуття, хоч у пісня".

Нагадаємо, Jerry Heil показала початкову версію пісні, з якою провалилася на Нацвідборі на Євробачення

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